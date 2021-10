Time is Up, recensione del film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Vi presentiamo la recensione di Time is up diretto da Elisa Amoruso con Bella Thorne e Benjamin Mascolo, per la prima volta insieme sul grande schermo. Il film é stato presentato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Bella e Benjamin sono una coppia nella vita reale, e sicuramente questo ha influito sulla gestione degli attori sul set, e ha aiutato Benjamin Mascolo a rompere il ghiaccio con il suo debutto nella recitazione.

Time is up: sinossi ufficiale

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Una corsa contro il tempo, così si tradurrebbe in italiano time is up, ed é sicuramente il chiodo fisso di Roy, un pensiero sempre presente che a ciel sereno frena la sua vita frenetica. Roy combatte con il suo passato e il suo senso di colpa per non esser riuscito a salvare in tempo sua madre, mentre Vivien deve battere i suoi record nello studio e dovrà, recuperare il (suo) tempo perduto.

In Time is Up, l’amore muove ogni cosa, é l’ingranaggio che attivare le azioni dei protagonisti così apparentemente opposti e pur così simili. Un film adatto ad un pubblico giovanissimo che mette in scena una intreccio narrativo già visto e rivisto nei film young adult: lui, lei e l’altro, un incidente, il senso di colpa, la solitudine come unica soluzione, ed una possibile rinascita.

Time is up non ha nulla di strabiliante da renderlo un film iconico se non per i fans della coppia Bella-Benji che, per la prima volta si ritrovano a condividere il grande schermo e, sopratutto a sostenersi a vicenda. Non insignificante é il lavoro produttivo della Lotus Production che, per la prima volta, si cimenta nel realizzare un lungometraggio originale in lingua inglese, cavalcando così il mercato straniero con Rai Cinema.

Il film è accompagnato dal brano ‘Up in Flames’ – prodotto da Noah Conrad (produttore per i BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish) interpretato da B3n e Bella.

Time is Up uscirà nelle sale italiane come evento unico nei giorni 25, 26, 27 ottobre, distribuito da 01 Distribution.