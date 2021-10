Festa del Cinema di Roma: il programma della 16ma edizione

É l’ora di ripartire (davvero) per il cinema, le sale tornano a capienza al 100%, e manca pochissimo alla 16ma edizione della Festa del Cinema di Roma.

Un rassegna dall’anima POP che proverà a riportare il pubblico in sala, e che porterà il suo red carpet e le sfavillanti luci della settimana arte in luoghi che non vengono solitamente considerati nella programmazione dei grandi festival, come le case rifugio delle donne, la sala cinema di un ospedale con Medicinema, e il carcere di Rebibbia.

Non mancheranno le mostre che arricchiranno i foyer dell’Auditorium e gli spazi del Mattatoio di Roma, come quella dedicata a Zerocalcare protagonista anche di un incontro con il pubblico, e la sensibilità verso le donne afgane con la mostra organizzata con Emergency.

Tanti gli omaggi: da quello a Monica Vitti, presentato da Paola Cortellesi in occasione del suo 90esimo compleanno, agli eventi celebrativi per Giorgio Strehler, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo, Radio Radicale e Pier Vittorio Tondelli. Il ricordo di Gigi Proietti sarà presente anche nel corso della serata di pre apertura mercoledì 13 con la presentazione in anteprima di Io Sono Babbo Natale, la sua ultima interpretazione sul grande schermo con Marco Giallini.

La Festa del cinema di Roma e la musica

Non mancheranno quest’anno ampie incursioni nel mondo della musica, suggellando un legame ombelicale tra le due forme d’arte. Ci saranno incontri ravvicinati con alcuni Grandi Artisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Luciano Ligabue, Fabrizio Moro, due eventi speciali cinematografici dedicati a Caterina Caselli e il dj Benny Benassi.

Il regista Renato De Maria porta sul grande schermo il ritratto del casco d’oro della canzone italiana, in cui Caterina Caselli si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita. Con un’alternarsi di aneddoti intimi e testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, un’artista rivoluzionaria degli anni sessanta diventa un’imprenditrice musicale, portando sulla scena musicale nazionale e internazionale artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, fuoriusciti dalla sua Sugar.

Festa del cinema: gli incontri ravvicinati (con il pubblico)

Uno dei momenti più apprezzati dal pubblico della Festa. Autori, attori cinematografici ed esponenti della cultura italiana e internazionale incontrano il pubblico, raccontano la propria carriera e le opere che più li hanno influenzati. Tutti gli Incontri Ravvicinati della sedicesima edizione della Festa del Cinema sono in collaborazione con Cinecittà.

Nel corso della rassegna verranno assegnati i Premi alla Carriera a Tim Burton e Quentin Tarantino. Protagonisti degli Incontri Ravvicinati saranno: Claudio Baglioni, Luciano Ligabue e Fabrizio Moro, Manetti Bros, Zerocalcare, Zadie Smith, Marco Bellocchio, Jessica Chastain, Alfonso Cuarón, Luca Guadagnino, Frank Miller, Joe Wright.

Tutti i film della selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema ospiterà 23 film, con l’obiettivo di offrire qualità ed eccellenza in tutte le espressioni cinematografiche: nel cinema indipendente, nella produzione di genere, nell’opera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari. Anche quest’anno un ruolo importante sarà svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri, dagli Omaggi e dai numerosi altri eventi che comporranno il programma della manifestazione. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.

I film della Selezione Ufficiale concorrono all’assegnazione del Premio del Pubblico FS.

The Eyes of Tammy Faye , di Michael Showalter [film d’apertura]

cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne.

cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita.

cast: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jaboukie Young-White.

con le voci di: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Eddie Marsan, Helen McCrory, Sophie Okonedo, Mark Strong.

cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

cast: Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Tala Gammoh, Majd Eid, Samuel Kaczorowski.

cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisović, Merima Dizdarević, Linda Haziri, Selma Mesanović

cast: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andura, Sarah Henochsberg

cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan

cast: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Flor Edwarda Gurrola, Martha Claudia Moreno, Renata López, Mauro Sanchez Navarro

cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe

cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe- Legacy, Alexander Skarsgård

cast: Natalia Cabral, Oriol Estrada, Lia Estrada Cabral, Carlos M. Matos, Cristina Violines, Alex Saint- Hilaire

cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson

cast: Saeed Negravi, Amineh Abeyyat, Mina Daqaqeleh

cast: Austin Lin Bo Hong, Moon Lee, Annie Chen, JC Lin, Ding Ning, Yao Ai-ning

cast: Josefine Tvermoes, Anders Manley, Alba August, Kenneth M. Christensen, Anna Asp, Ferdinand Falsen Hiis

cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Yu Ailei, Zhang Shaobo, Li Yan

cast: Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan

cast: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Molikë Maxhuni

Festa del cinema di Roma: tutti ne parlano

Spazio dedicato ad alcuni titoli molto attesi che sono stati già presentati in anteprima in altri festival internazionali.

Mothering Sunday, di Eva Husson

cast: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Sopé Dìrísù, Glenda Jackson

Red Rocket, di Sean Baker

cast: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss, Ethan Darbone, Judy Hill

Libertad, di Clara Roquet

cast: Maria Morera, Nicolle Garcia, Nora Navas, Carol Hurtado, Vicky Peña, Maria Rodriguez Soto

Festa del cinema e Alice in città

Eternals, di Chloé Zhao [film di chiusura]

cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie

Belfast, di Kenneth Branagh

cast: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell

Dear Evan Hansen, di Stephen Chbosky

cast: Ben Platt, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, Julianne Moore, Amy Adams