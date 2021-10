Festa del Cinema di Roma: le mostre della 16ma edizione

Non solo film alla 16ma Festa del Cinema di Roma ma anche mostre, percorsi artistici e sociali che arricchiranno gli spazi della rassegna: dall’Auditorium Parco della Musica alla Casa del Cinema, dall’Hotel De Russie al Mattatoio di Testaccio.

DIECI ANNI DELLA PROFEZIA DI ZEROCALCARE

14 – 24 ottobre ore 10-18 | Foyer Sinopoli (Auditorium Parco della Musica)

Dieci anni di carriera editoriale, dodici libri e una serie animata: Zerocalcare non è stato fermo un attimo, da quando ha fatto capolino sulla scena editoriale nel 2011.

Ma come è cominciata la sua inarrestabile ascesa? Con un libro scritto per se stesso, per ricordare le emozioni legate alla perdita di una cara amica. Quel libro, “La profezia dell’armadillo”, è un best seller da un decennio, diventando un film nel 2018. È proprio dalle sue pagine che parte questa mostra, una retrospettiva attraverso alcune delle tavole più significative della produzione dell’autore di Rebibbia – tratte dal suo popolarissimo blog a fumetti, o da titoli ormai classici come Dimentica il mio nome e Kobane Calling – fino ad arrivare ai fotogrammi di Strappare lungo i bordi, il suo primo progetto animato.



“AFGHANA”. REPORTAGE DAL CENTRO DI MATERNITÀ DI EMERGENCY NELLA VALLE DEL PANJSHIR

14 – 24 ottobre ore 10-18 | Foyer Petrassi (Auditorium Parco della Musica)

La mostra fotografica AFGHANA di Laura Salvinelli documenta quella che a molti era sembrata «una pazzia», ovvero la scelta di EMERGENCY di dare vita a un centro di maternità nell’isolata Valle del Panjshir. Avviato nel 2003, il Centro si è dimostrato una struttura necessaria e fondamentale per la salute materno-infantile dell’area, offrendo gratuitamente assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale in un Paese dove la mortalità materna è 99 volte più alta di quella registrata in Italia e il tasso di mortalità infantile è 47 volte più alto. L’importanza del Centro non riguarda soltanto la prevenzione e l’assistenza sanitaria: la maternità di Anabah è anche un polo formativo per il personale afghano, tutto al femminile. Il lavoro di Laura Salvinelli, realizzato nel 2019, ci conduce in un’oasi protetta di donne per le donne. Qui lo staff locale e le pazienti possono dedicarsi a sé: le prime trovano nello studio e nel lavoro un’autostima insperata nonché un importante ruolo sociale; mentre le seconde, libere dalle pressioni esterne (i parenti non sono ammessi), vivono un momento di libertà inaspettata. All’esterno le carcasse dei carri armati testimoniano una guerra senza fine.

Il percorso della mostra ci accompagna nel buio della sala parto: le luci di taglio ne svelano man mano i dettagli,

fino alla danza finale del nuovo nato. Cosa rimarrà di tutto questo ora che i talebani hanno riconquistato il potere? Per ora EMERGENCY non lascia l’Afghanistan, ma cosa accadrà alle donne afghane dello staff? Potranno continuare a lavorare? L’appello della Ong a «non abbassare l’attenzione mediatica e politica su quello che sta accadendo» va sostenuto. Così avrebbe voluto Gino Strada.

Fotografie: Laura Salvinelli | Testi e cura: Virginia Vicario | Catalogo: Treccani

IL MARCHESE DEL GRILLO 40°. I QUADRI DI ENRICO APPETITO

13 ottobre – 10 novembre ore 10-20 | Casa del Cinema (Spazi Sergio Amidei e Cesare Zavattini)

Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli con Alberto Sordi festeggia i quarant’anni dalla sua uscita. Una mostra di 60 foto inedite di Enrico Appetito, “I quadri di Appetito”, come li chiamava Sordi, saranno esposti negli spazi Sergio Amidei e Cesare Zavattini della Casa del Cinema.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 13 ottobre alle ore 17 presso la Casa del Cinema e alle 18, nella sala

Kodak, verrà presentato il libro “S’è svejatooo! Ricciotto racconta Il marchese del Grillo”, un reading del libro di Giorgio Gobbi, il Ricciotto del film.

SEBASTIÃO SALGADO IN MOSTRA

29 settembre – 20 ottobre ore 10-20 | Hotel De Russie (Via del Babuino, 9)

“Dalla mia terra alla Terra”, questo il nome della mostra che presenta una selezione di 17 opere di Sebastião Salgado presso la Sala Diaghilev dell’Hotel de Russie, del gruppo Rocco Forte Hotels, in collaborazione con la casa editrice Contrasto e Alessia Paladini Gallery.

Le fotografie comprendono anche una piccola selezione della mostra “Sebastião Salgado. Amazônia” che sarà esposta al MAXXI a partire dal primo ottobre e curata da Lélia Wanick Salgado, moglie e compagna di viaggio e di vita del grande fotografo.

VRE – VIRTUAL REALITY EXPERIENCE, EXTENDED EDITION

14 -16 ottobre ore 10 – 23 | Mattatoio di Roma (Piazza Orazio Giustiniani, 4)

Il primo festival italiano interamente dedicato alle esperienze immersive (Cinema VR, VR Exhibition, XR Arts & Gamification).

Il programma 2021 presenta 30 progetti XR nella main location e nei Satellite Venues (Museo Nazionale del Cinema Torino, Laboratorio Aperto Modena, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Milano, MEET – Digital Culture Center Milano, Cantieri Culturali alla Zisa Palermo) con l’obiettivo di promuovere e far conoscere al grande pubblico la tecnologia VR e l’impatto nelle Arti, nella Cultura, nella Valorizzazione del Patrimonio Culturale, nella Scienza e Medicina, nel Learning, nell’Industry. VRE21 mantiene la formula ibrida: Official Selection XR in presenza e on line su Piattaforma VeeR, XR Art Performance a Villa Maraini, Roma, Talk in presenza e streaming. Accesso

gratuito con prenotazione. Info: www.vrefest.com | segreteria@vrefest.com