Star Trek Day: video di presentazione per Strange New Worlds

L’8 settembre 1966 fu trasmesso per la prima volta negli Sati Uniti, dai canali della NBC, “The Man Trap”, il primo episodio di Star Trek. Pertanto tale data viene ora celebrata come Star Trek Day.

In tale occasione sono stati diffusi in rete, dai canali ufficiali del franchise, diversi video e succose novità relative alla saga inizialmente create da Gene Roddenberry. In particolare, una delle nuove serie più attese ha ora ottenuto un interessante video di presentazione. Stiamo parlando dello spin off dedicato all’iconico Christopher Pike, intitolato Star Trek: Strange New Worlds.

Nel nuovo video abbiamo la possibilità di vedere Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Pech e il cast al completo presentare i loro personaggi. Vediamo quindi anche i nuovi attori coinvolti nei loro ruoli. Vi anticipiamo che è nostra intenzione approfondire il contenuto di questo documento, attraverso un prossimo articolo nel quale parleremo dei nuovi attori e dei personaggi da loro interpretati, alcuni dei quali già visti nella mitica Serie Classica.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, creatore di Discovery e Picard e demiurgo del nuovo universo televisivo di Star Trek. Kurtzman ha inoltre scritto, insieme a Roberto Orci, i due Star Trek di J.J. Abrams. Gli showrunners saranno però Akiva Goldsman (anche showrunner di Picard) e Henry Alonso Myers. Goldsman ha scritto l’episodio pilota (da un soggetto concepito con Kurtzman e Jenny Lumet) e lo dirigerà. Goldsman, Kurtzman e Lumet saranno produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Numero Uno), Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia.

La nuova serie arriverà su Paramount+ in USA