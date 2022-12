Serie TV 2023: gli spettacoli di fantascienza più attesi

In un nostro precedente articolo abbiamo fatto un breve excursus relativo ai film di fantascienza più attesi secondo la nostra redazione. Ora è il momento di elencare alcune delle Serie TV, sempre di genere, che si prospettano interessanti, le quali approderanno sulle diverse piattaforme streaming entro il 2023.

Il prossimo anno sarà infatti ricco di nuove proposte e di graditi proseguimenti di iconiche saghe fantascientifiche come Star Trek e Star Wars, ma saranno presenti anche spettacoli ambientati in quel variegato Marvel Cinematic Universe.

UNIVERSO STAR TREK

Per quanto riguarda la saga originariamente creata da Gene Roddenberry, il 2023 ci prospetta il ritorno di Jean-Luc Picard con la terza ed ultima stagione dello spin off a lui dedicato (qui il trailer). Questa Serie TV è molto attesa dai fan più affezionati e nostalgici dal momento che vede il ritorno quasi al completo degli storici personaggi che abbiamo amato in Star Trek: The Next Generation. Inoltre si colegherà anche a Deep Space Nine e Voyager. Star Trek: Picard 3 sarà trasmessa negli USA su Paramount + a partire dal 16 febbraio prossimo, in Italia verrà distribuita il giorno successivo su Prime Video.

Altro gradito ritorno è quello della USS Discovery NCC 1031-A capitanata da Michael Burnham, interpretata dall’affascinante Sonequa Martin-Green. In questa Serie TV, già alla sua quinta stagione, arriveranno tre nuovi personaggi regolari. Nello specifico vedremo interagire con la USS Discovery il burbero Capitano Rayner, interpretato da Callum Keith Rennie, oltre alla coppia fuorilegge Moll e L’ak, interpretati rispettivamente da Eve Harlow ed Elias Toufexis (qui il trailer). Al momento non abbiamo una data della premiere, anche se presumiamo che possa essere trasmessa su Paramount + successivamente Picard 3.

Dopo l’enorme gradimento della sua prima stagione, attesissima è di sicuro Star Trek: Strange New Worlds che verrà trasmessa probabilmente dopo Star Trek: Discovery 5 e, comunque, entro il 2023. La serie TV nasce come uno spin off di Discovery ed è un prequel della TOS, con cui ha in comune diversi personaggi. Infatti nella seconda stagione il Capitano Christopher Pike, reinventato e interpretato magnificamente da Anson Mount, sarà affiancato da un giovane ufficiale di nome James Tiberius Kirk, ovvero colui che diventerà uno dei più iconici personaggi dell’Universo Star Trek (qui la recensione della prima stagione).

SAGA STAR WARS

Star Wars sarà presente su Disney + a partire dal 22 febbraio 2023 con la terza stagione di The Mandalorian dove oltre al ritorno del tenerissimo Grogu, vedremo Din (Pedro Pascal) di ritorno al pianeta Mandalore per purificare la sua anima dopo gli eventi vissuti nelle prime due stagioni (qui il teaser trailer).

Il prossimo anno Disney + ci presenterà anche lo spin off Ahsoka. La Jedi Ahsoka avrà il volto di Rosario Dawson, mentre la Serie sarà caratterizzata dalla ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars.

MARVEL CINEMATIC UNIVERSE

La “Casa di Topolino” è talmente grande da ospitare non solo Star Wars, ma anche l’Universo Marvel e, in tal senso, il personaggio di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, a partire dalla prossima primavera avrà uno spazio tutto suo in una serie intitolata Secret Invasion (qui il teaser trailer). In questo nuovo spettacolo vederemo Nick Fury alle prese con gli Skrull, una razza di alieni mutaforma da anni segretamente infiltrati tra gli umani.

In estate sarà la volta della seconda stagione di Loki, lo spettacolo che segue le vicende del figlio adottivo di Odino, interpretato da Tom Hiddleston, nonché “Dio dell’inganno” e fratellastro del Mitico Thor.

In autunno vederemo per la prima volta in una Serie Ironheart, ovvero la studentessa Riri Williams, interpretata Dominique Thorne, apparsa per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever e degna erede morale del compianto Tony Stark, la quale indossa una armatura da lei stessa realizzata molto simile a quella di Ironman.