Star Trek: Picard 3 – Collegamenti con The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager

Nella terza stagione di Star Trek: Picard ci saranno collegamenti non solo con The Next Generation, ma anche con Voyager e Deep Space Nine, ad affermarlo Terry Matalas showrunner della serie.

Lo showrunner infatti, in una recente intervista su Den of Geek, ha avuto modo di parlare della stagione conclusiva dello spin off dedicato a Jean-Luc Picard, anticipando quale potrebbe essere l’andamento della trama, pur restando abbastanza criptico.

In Picard 3, come è stato ampiamente pubblicizzato, vedremo il ritorno della ciurma quasi al completo dell’iconica USS Enterprise, ad esclusione di Data, perché definitivamente “spento” nella prima stagione, ma sarà comunque Brent Spinner, il quale vestirà i panni di Lore, il fratello malvagio del più famoso Data.

I legami con Star Trek: The Next Generation saranno quindi molto evidenti, anche nella colonna sonora, per la quale è stato scelto Stephen Barton. Queste le parole di Matalas:

“Se dovessimo dire che questo è l’ultimo film di Star Trek: The Next Generation , o 10 degli ultimi film di Star Trek: The Next Generation — perché tutti gli episodi sono molto diversi — allora doveva suonare anche così, e questo ha richiesto Stephen Barton. Poi, più avanti nella stagione, la colonna sonora diventa così massiccia man mano che la storia cresce che abbiamo dovuto chiedere aiuto a Frederik Wiedmann, che è anche un brillante compositore.”

In relazione al periodo, lo showrunner ha affermato che la nuova stagione sarà ambientata ad un anno e mezzo/due dalla seconda, pertanto agli inizi dell’anno 2400. Inoltre non dobbiamo aspettarci solo un proseguimento di TNG, questo perchè ci saranno molti collegamenti anche con due serie Trek del passato: Deep Space Nine e Voyager. A tal proposito Terry Matalas ha detto:

“Penso che sia importante per i fan di DS9 sentirsi visti. (Picard3) è anche un proseguimento di Voyager, chiaramente con la presenza di 7di9 nel nostro spettacolo. Se sei in questo periodo di tempo, hai una ricca opportunità per onorare ciò che è accaduto prima”.

Molto probabilmente la conclusione di Picard lascerà molte porte aperte ad una continuazione delle avventure dei personaggi legati a questa serie, del resto la storia di Star Trek è talmente ricca di accadimenti meritevoli di approfondimenti e di un loro prosieguo.

Star Trek: Picard 3

Star Trek: Picard 3 è prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Sono produttori esecutivi Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin Lo showrunner è Terry Matalas.

Nel cast spazio per Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Michelle Hurd, Jeri Ryan, Amanda Plummer e Daniel Davis.

Star Trek Picard 3 sarà trasmessa negli USA su Paramount + a partire dal 16 febbraio prossimo, in Italia verrà distribuita il giorno successivo, salvo modifiche contrattuali delle ultime ore tra le parti, su Prime Video.