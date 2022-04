Il teaser trailer di Star Trek: Picard 3 – Una reunion tra vecchi amici

La terza e ultima stagione di Star Trek: Picard, nonostante sia ancora in programmazione la seconda, ha già il suo primo teaser, rilasciato via social ieri 5 aprile 2022 in occasione del First Contact Day, ovvero la ricorrenza “non ufficiale” della data del Primo Contantatto tra gli Umani e gli Alieni (in questo caso i Vulcaniani), avvenuto il 5 aprile del 2063, accadimento questo visto nel film Star Trek: Primo contatto.

Nel teaser assistiamo a poco più di un minuto di immagini evocative in cui vediamo Jean-Luc Picard immerso nei suoi più cari ricordi, interrotto nel suo rimembrare dall’intervento del suo grande amico, nonché ex Number One, William Riker, da sempre interpretato da Jonathan Frakes.

Verso il finale del video viene inoltre annunciata la participazione di altre figure iconiche dell’universo Star Trek, presenti anch’esse in The Next Generation, stiamo parlando di Brent Spiner, Marina Sirtis, LeVar Burton, Michael Dorn e Gates MacFadden i quali, molto probabilmente, riprenderanno i loro originali ruoli.

Dal momento che la coscienza di Data è stata definitivamente spenta nel corso della passata stagione, chi non potrà riprendere il proprio ruolo originale, salvo eventuali flashback, è Brent Spiner il quale, con molta probabità, impersonerà di nuovo un appartenente della stirpe di scienziati Soong già visto nel quinto episodio di questa stagione.

Per i meno affezionati alla Saga, ricordiamo i ruoli in Star Trek: The Next Generation degli attori messi in gioco nella prossima stagione:

Jonathan Frakes: Will Riker è sull'Enterprise il primo ufficiale di Picard e rappresentava l'antitesi leggermente irascibile del capitano equilibrato.

Brent Spiner: Data, l'androide altamente evoluto che è legato a Picard da una profonda amicizia. sull'Enterprise rappresenta il n° 2 al comando.

Marina Sirtis: Deanna Troi, dotata di capacità telepatiche, è metà umana e metà betazoide.

LeVar Burton: Geordi La Forge, il timoniere dell'Enterprise promosso poi Ingegnere Capo, è completamente cieco e, sino a quando non gli viene inserito un impianto più evoluto e non invasivo, per vedere doveva fare affidamento ad un particolare visore.

Michael Dorn: Worf è l'Ufficiale Klingon addetto alla sicurezza a bordo dell'Enterprise.

Worf è l’Ufficiale Klingon addetto alla sicurezza a bordo dell’Enterprise. Gates McFadden: Beverly Crusher rappresenta l’Ufficiale Medico Capo di Picard.