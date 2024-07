Like a Dragon: Yakuza, Prime Video svela il primo trailer

In occasione del panel Amazon MGM Studios al Comic-Con di San Diego è stato presentato il primo trailer di Like a Dragon: Yakuza, la serie ispirata alla saga videoludica.

Da sempre indicata come una delle saghe videoludiche di successo più longeve in assoluto, Like a Dragon: Yakuza è oramai indirizzata verso il mondo della cultura cinematografica ..o per meglio dire “televisiva”. Le primissime immagini della serie tv mostrate questa notte da Amazon mostrano grandi potenzialità, confermando che il mondo dei videogames non può che essere un enorme contenitore di occasioni per Hollywood.

Basato sulla serie di videogiochi polizieschi di RGG Studio, Like a Dragon: Yakuza vedrà il protagonista Kiryu interpretato da Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive). Ad accompagnarlo nella sua odissea attraverso gli inferi di Kamurocho (il distretto immaginario creato per il gioco) c’è Akira Nishikiyama. Il panel del SDCC ha rivelato che il fratello d’armi di Kiryu sarà interpretato da Kento Kaku.

La serie Prime Video, a giudicare dalla trama diffusa ieri, sembra adattare almeno in parte gli eventi del primo gioco “Yakuza”. Eccola: “A cavallo tra il 1995 e il 2005, la serie segue le vite di amici d’infanzia e le ripercussioni delle decisioni di Kazuma Kiryu, un temibile e impareggiabile guerriero Yakuza con un forte senso di giustizia, dovere e umanità”.

Like a Dragon: Yakuza, la saga videoludica

La serie di giochi Yakuza, iniziata nel 2005 e che ha generato tanti sequel e spin-off, vede protagonista Kazama Kiryu nel ruolo del duro arbitro della giustizia nel viscido ventre del distretto immaginario di Kamurocho. Un nuovo personaggio principale, l’adorabile Ichiban Kasuga, è stato introdotto con Like a Dragon del 2020, che ha trasformato le meccaniche beat-‘em-up della serie in un sistema di combattimento a turni in stile RPG.

