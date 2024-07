DC Studios questa notte ha mostrato il teaser trailer della serie animata Creature Commandos in occasione del panel “Jim Lee & Friends” al Comic-Con di San Diego.

La serie animata si ispira ai fumetti DC Comics firmati da JM DeMatteis e Pat Broderick. I sette episodi vedono la firma di James Gunn (qui regista/showrunner/produttore) seguono una “squadra segreta di mostri incarcerati reclutati per missioni considerate troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce… sono la tua ultima, peggiore opzione.”

Lo show fa parte del reboot del DC Universe, e più precisamente della prima parte nota come “Chapter One: Gods and Monsters“.

DC Studios’ #CreatureCommandos, the new Max Original Series, premieres this December exclusively on @StreamOnMax. pic.twitter.com/byFbxVEFpP — James Gunn (@JamesGunn) July 26, 2024

Chi fa parte di Creature Commandos?

La serie di 7 episodi presenta le voci di Frank Grillo come Rick Flag Sr., Indira Varma come la Moglie di Frankenstein, David Harbour come Eric Frankenstein, Maria Bakalova come la Principessa Ilana Rostovic,

Alan Tudyk come Doctor Phosphorus, Zoë Chao come Nina Mazursky, Sean Gunn come GI Robot/Weasel e Steve Agee come John Economos. Viola Davis riprende il ruolo di Amanda Waller.

I primi episodi di Creature Commandos sarà disponibili dal mese di dicembre su Max.

