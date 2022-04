Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i poster IMAX, RealD, ScreenX ed uno spot

Come segnalato nel nostro ultimo aggiornamento, la campagna di prevendita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia negli Usa è partita, ciononostante il lancio di nuovi contenuti promozionali continua senza sosta.

In questo nuovo aggiornamento, a tal proposito, diamo visibilità ai poster relativi alle catene cinematografiche IMAX, RealD e ScreenX, tutte pronte a distribuire ticket in prevendita per quello che si prospetta come uno dei capitoli del Marvel Cinematic Universe più importanti di questa nuova Fase. In aggiunta ai nuovi poster, inoltre, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo spot in cui è possibile dare uno sguardo più approfondito alle varie versioni multidimensionali del Doctor Strange, zombie incluse.

Tutti i nuovi contenuti promozionali in fondo alla pagina.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.

The Madness begins 🌀



Tickets are now on sale for Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Experience it only in theaters May 6.



Get Tickets Now: https://t.co/rbqTXXWoXM pic.twitter.com/ACxUpctZEx — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 6, 2022

Enter a new dimension of Strange. Filmed for IMAX, Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness gives you 26% more picture beginning to end – only in IMAX. Opens May 6. Tickets are on sale now: https://t.co/git8Ujowdc pic.twitter.com/0hoDznEC9z — IMAX (@IMAX) April 6, 2022

Check out the #ScreenX exclusive artwork for Marvel Studios’ @DrStrange in the Multiverse of Madness and surround yourself with exclusive imagery of the multiverse in the 270-degree ScreenX panoramic experience. Only in theaters May 6, tickets on sale now! pic.twitter.com/g3xTfZ07bK — screenxusa (@screenxusa) April 6, 2022