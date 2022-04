Will Smith sarà giudicato dall’Academy per lo schiaffo a Chris Rock l’8 aprile

Posted on

Era inevitabile. Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia di premiazione degli Oscar e che nelle ultime ore ha impazzato sul web (e non solo) diventando addirittura un meme, ha posto l’Academy in condizioni da non poter far altro che prendere provvedimenti. Riprendiamo il discorso dall’inizio. Durante la cerimonia di