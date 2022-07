Foto e video dal set della seconda stagione di Loki

Le riprese della seconda stagione di Loki sono partite, e Londra è già il palcoscenico dei primi scatti rubati dal web.

Le immagini – ed il video – in questione mostrano Tom Hiddleston e Owen Wilson, rispettivamente nei panni di Loki e Mobius, in smoking ed in procinto di entrare in un edificio, presumibilmente per partecipare ad un evento mondano. Londra, come anticipato, sarà il palcoscenico di una buona parte delle riprese della seconda stagione che, a quanto pare da una delle immagini rubate, vedrà anche il cinecomic Eternals presente in alcuni collegamenti.

PRODUZIONE: La serie è stata sviluppata da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron. CAST: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku. USCITA: La seconda stagione prossimamente su Disney+.

TRAMA SERIE: La serie segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority).