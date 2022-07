Come oramai noto, Daredevil, The Punisher e le altre serie Marvel ex Netflix sono approdate da giorni su Disney+, ragion per cui è tempo di reimmaginare i loro poster attraverso una nuova veste grafica.

I poster riproposti dall’account ufficiale Disney+ su Twitter mostrano quella che sembra una riproposizione grafica dei poster delle serie approdate sulla celebre piattaforma digitale di casa-Disney, stiamo ovviamente parlando di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher ed il crossover The Defenders.

Ricordiamo, inoltre, che Daredevil ad oggi è l’unica serie “ex-Netflix” ad aver ottenuto il via libera da Kevin Feige e company relativamente ad una nuova stagione, trovate qui l’annuncio.

Ambientate “solo marginalmente” all’interno del franchise noto come Marvel Cinematic Universe, le serie sono nate da un accordo tra Marvel Television e Netflix. I piani di espansione dei Marvel Studios hanno poi spinto Netflix ha chiudere i rapporti col colosso Disney, e di conseguenza le serie in questione. L’approdo su Disney+ è stato infine ritardato a causa di un cavillo contrattuale che impediva lo sfruttamento dei diritti sulle serie per i primi due anni dalla cancellazione delle stesse.

Siete pronti a rivivere su Disney+ le emozionanti avventure di Daredevil, The Punisher e gli altri Defenders?