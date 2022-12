Film 2023: i cinque film di fantascienza più attesi

La fantascienza è di sicuro un genere affascinante che richiama nelle sale un numero elevato di spettatori, e siamo certi che lo farà anche nel 2023.

L’anno 2022 è ormai giunto al termine e ad accompagnarci verso la sua chiusura uno dei sequel sci-fi più attesi da sempre attualmente il re incontrastato del botteghino, si parla ovviamente di “Avatar: la via dell’acqua“. Ma quale film di fantascienza ha il potenziale di raccogliere l’interesse del pubblico? Vi consigliamo di dare una lettura alla nostra mini-lista.

JUNG_E

E’ uno dei primi film di fantascienza a cui potremo assistere, sarà infatti distribuito da Netflix a partire dal prossimo 20 gennaio. Jung_E (qui trailer e trama) è stato scritto e diretto da Yeon Sang-ho, ovvero dalla mente visionaria di chi ha partorito Zombie Movie quali Train to Busan e Peninsula.

65

Dovremo aspettare qualche mese invece per vedere 65 (qui trailer e sinossi), un film che vede il ritorno dei dinosauri ma questa volta in un ambiente a loro più consono, ovvero nell’era cretacica risalente a circa 65 miloni di anni fa. Il film, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods e co-prodotto da Sam Raimi, ha come principale interprete Adam Driver, il quale veste i panni di un pilota di una astronave che, per motivi ancora a noi sconosciuti, precipita su di un pianeta che si rileva presto essere la nostra Terra nell’era preistorica. La premiere del film, inizialmente prevista per il 10 marzo 2023, è stata posticipata di una settimana.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

Il nuovo Transformers movie è un altro film che stuzzica la curiosità dei molti appassionati del genere sci-fi; a tal proposito, il teaser trailer ha raccolto, in pochissimi giorni dalla sua diffusione, un enorme numero di visualizzazioni. Il nuovo capitolo della saga dei giganteschi “Robottoni Alieni” è stato diretto da Steven Caple Jr, mente la sceneggiatura è stata firmata da Joby Harold e Darnell Metayer & Josh Peters e Erich Hoeber & Jon Hoeber. In Italia sarà distribuito da Eagle Picture dal prossimo giugno 2023.

REBEL MOON

Altra attesa produzione fantascientifica è Rebel Moon (qui maggiori informazioni e trama), il film è diretto da Zack Snyder il quale, oltre ad essere il produttore con sua moglie Deborah e Wesley Coller, ha scritto anche la sceneggiatura con l’aiuto di Shay Hatten e Kurt Johnstad. Rebel Moon sarà distribuito da Netflix con molta probabilità entro il 2023.

DUNE: PARTE 2

Il 3 novembre 2023 dovremo invece poter assistere a Dune: Parte 2, trasposizione cinematografica dell’acclamato besteseller di Frank Herbert e nuovo capitolo del kolossal fantascientifico firmato Dennis Villeneuve (qui maggiori informazioni).