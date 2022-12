Box Office Italia, il weekend di Natale nelle mani di Avatar 2

Così come accaduto negli Usa, Avatar 2 ha stravinto il Box Office Italia nel weekend di Natale, ma buone sono state anche le prove degli altri film in programmazione.

Nonostante i bassi incassi della giornata della Vigilia di Natale, Avatar: La via dell’acqua ha messo in saccoccia la bellezza di 4.3 milioni di euro da giovedì a domenica, con la promessa di spingersi ben oltre nel lungo weekend (oggi è Santo Stefano, tra i giorni più ricchi dell’anno). Complessivamente il film di Cameron ha incassato fino ad oggi 17.32 milioni, più di quanto fatto da Spider-Man: No Way Home nello stesso lasso di tempo.

BOX OFFICE USA NEL WEEKEND DI NATALE

Come anticipato, non solo Avatar 2 tra i grandi incassi natalizi, ma anche altri film hanno fatto bene tra giovedì e domenica. Il weekend d’esordio di Il Grande Giorno – il film di Aldo, Giovanni e Giacomo – ha fruttato 1.25 milioni di euro, divenendo di punto in bianco il Miglior Weekend d’Esordio per un Film Italiano. Al terzo posto si è classificato Le otto montagne con un esordio da 446 mila euro, mentre The Fabelmans ha aperto al quarto posto con 309 mila euro, ed un totale – anteprime incluse – di 402 mila. In quinta posizione, infine, Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio ha incassato altri 272 mila euro, per un totale di 2.87 milioni.

Fonte: Cinetel