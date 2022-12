Box Office Usa, Avatar 2 vince il weekend di Natale a mani basse

Il kolossal Avatar 2 ha vinto a mani basse il Box Office Usa nel weekend di Natale da poco passato, una cocente delusione invece è arrivata da Il Gatto con gli Stivali 2.

Le festività natalizie sono iniziate, ma ciononostante la voglia degli americani di accorrere in sala per ammirare Avatar: La via dell’acqua è ancora molto forte. Secondo le stime di BoxOfficePro, infatti, il kolossal diretto da James Cameron ha raccolto la sua seconda vittoria consecutiva al botteghino con un incasso di 56 milioni di dollari.

Il calo registrato rispetto al weekend d’esordio è stato del 58%, una debacle rispetto al predecessore (Avatar calò solo del 2%), ma anche rispetto a Titanic (+24%). Nel corso del 2022, invece, il calo è stato peggiore di film quali Top Gun: Maverick (-29%) e The Batman (-50%), e migliore di Black Panther: Wakanda Forever (-63%) e Jurassic World il Dominio (-59%).

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA MAGGIOR INCASSO IN ITALIA

Complessivamente nel Box Office Usa l’incasso di Avatar 2 è salito a quota 253.68 milioni di dollari, un dato superiore a quello registrato nello stesso lasso di tempo dal primo film (212.7 milioni). All’estero il film ha raggiunto, invece, la bellezza di 601.7 milioni per un totale Worldwide di 855.4 milioni, con la quota del miliardo oramai nel mirino.

Come dicevamo, il primo weekend pieno di Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio non è di quelli da incorniciare: il suo secondo posto è valso un incasso di 11.35 milioni di dollari, per un totale con le anteprime di 17.45 milioni. Le stime degli analisti spingevano il film animato a limite dei 20 milioni nel weekend, non resta pertanto di affidarsi al buon passaparola offerto da un punteggio CinemaScore “A”.

In terza posizione ha esordito il biopic Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody con un incasso – anche qui deludente – di 5.3 milioni di dollari, stessa menzione per Babylon di Damien Chazelle con soli 3.5 milioni incassati in tre giorni. Il quinto posto del Box Office Usa è infine andato a Black Panther: Wakanda Forever con un incasso di 3.02 milioni di dollari, ed un totale di 425.67 milioni.