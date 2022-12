Nel giorno che ha anticipato la Vigilia del Santo Natale il Box Office Italia ha incoronato Avatar: La via dell’acqua come nuovo re degli incassi 2022.

Secondo i dati ottenuti via Cinetel, infatti, Avatar 2 ieri – venerdì 23 dicembre – ha incassato altri 1.25 milioni di dollari, per un totale dal giorno del suo esordio di 15.15 milioni. La cifra in questione ha permesso al film di James Cameron di raggiungere il trono degli incassi 2022, davanti a Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo con 14.7 milioni, quest’ultimo però ancora davanti relativamente alle presenze.

Allo stato attuale, Avatar: La via dell’acqua è praticamente ad un passo dal cammino praticato da Spider-Man: No Way Home, film capace di raggiungere quota 15.2 milioni nel corso dei suoi primi dieci giorni di programmazione.

