Box Office Italia, esordio super per Avatar: La via dell’acqua

Il kolossal Avatar: La via dell’acqua ha letteralmente frantumato il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio, ma straordinari anche i dati nei cinque giorni di programmazione.

Così come accaduto in tutti i mercati in cui ha esordito (qui i dati del Box Office Usa), ma era prevedibile vista l’entità dello spettacolo offerto al pubblico, Avatar 2 ha chiuso il weekend in Italia con un incasso non da record, ma assolutamente straordinario. Secondo le stime di Cinetel, infatti, il film di James Cameron ha raccolto un incasso nel weekend classico di 8.5 milioni di euro, che sale a 9.98 milioni se si conta il mercoledì di programmazione.

Statistiche alla mano, quello di Avatar: La via dell’acqua rappresenta il weekend d’esordio con l’incasso più alto in assoluto del 2022, davanti a Doctor Strange nel Multiverso della Follia con 6.2 milioni, e addirittura quello più alto dallo scoppio della pandemia davanti a Spider-Man: No Way Home, film capace di incassare 11.3 milioni in cinque giorni, e 8.4 milioni da giovedì a domenica.

Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio si è classificato secondo con un incasso di 436 mila euro, ed un totale di 2.5 milioni. In terza posizione spazio per Vicini di Casa con 156 mila euro, ed un totale di 1.49 milioni. Nel resto della classifica, infine, The Fabelmans ha raccolto 88 mila euro dalle anteprime (sabato e domenica).