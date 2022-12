Svelato il Titano che combatterà contro Godzilla e Kong nel prossimo film del MonsterVerse?

Il prossimo film del MonsterVerse, che potrebbe intitolarsi semplicemente “Godzilla and Kong“, secondo quanto svelato dalla Legendary Pictures nella scorsa estate vedrà i due titani tornare ad allearsi per tentare di sconfiggere una nuova minaccia distruttiva.

La nuova minaccia distruttiva a dire il vero ancora non è stata svelata, anche se dalla rete trapelano indiscrezione che al momento acceteremo con beneficio di inventario. A tal proposito il canale Youtube Warstu indica come prossimo vilain un altro kaijū estremamente potente, stiamo parlando dell’ibrido Space Godzilla.

Space Godzilla fa il suo esordio nel film della Toho del 1994 intitolato Godzila vs Space Godzilla (Gojira vs Space Gojira), pellicola ancora inedita nel nostro paese. Il kaijū ha un’origine aliena, infatti una cellula di Godzilla, portata nello spazio da Biollante o da Mothra, è stata inghiottita da un wormhole per essere trasportata fuori dall’altra parte della galassia, fondendosi poi con un cristallo per generare così questo spaventoso mostro.

Space Godzilla

GODZILLA AND KONG

Il film sarà diretto da Adam Wingard su una sceneggiatura scritta a più mani da Terry Rossio, Jeremy Slater e Simone Barrett. NEL CAST vedremo il ritorno di alcuni vecchi personaggi, chiaramente in compagnia di alcuni volti nuovi, precisamente: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Il film uscirà nei cinema il 15 marzo 2024.

Producono per la Legendary Pictures Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull, Jon Jashni, mentre Warner Bros. distribuirà la pellicola.