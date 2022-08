Legendary svela cast e sinossi di Godzilla Vs Kong 2

La Legendary Pictures questa sera ha finalmente svelato cast e sinossi di Godzilla Vs Kong 2, sequel del celebre kolossal del 2021.

Il celebre studios ha riferito che alcuni membri del cast originale sono pronti a tornare, ovviamente in compagnia di alcuni volti nuovi. Di ritorno ci saranno, infatti, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle, mentre con Dan Stevense (da tempo ingaggiato da Legendary) si aggiungeranno al cast Fala Chen (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Alex Ferns (The Batman) e Rachel House (Thor: Ragnarok).

Per quanto riguarda, invece, la sinossi, lo studios ha riferito che Godzilla e Kong torneranno a mettere da parte le loro divergenze “titaniche” per unire le forze contro un’altra minaccia distruttiva, non solo per l’umanità. Di quale Titano si tratterà?

La produzione è attualmente in corso nel Queensland, in Australia. Godzilla vs. Kong 2 uscirà nei cinema il 15 marzo 2024.

Fonte: SHH