Box Office Italia, Santo Stefano d’oro per Avatar: La via dell’acqua

La giornata di Santo Stefano ha incoronato il solito kolossal Avatar: La via dell’acqua, con un Box Office Italia che comunque ha visto incassi in netto aumento.

Tra i giorni dell’anno più redditizi dal punto di vista cinematografico, il 26 dicembre ha offerto una performance di tutto rispetto, con incassi ben oltre le aspettative, e soprattutto quasi in linea con il periodo pre-pandemico. L’incasso totale registrato è stato, infatti, 5.7 milioni, ovvero quasi quanto incassato in tutto il weekend di Natale lo scorso anno (Santo Stefano incluso).

A vincere il botteghino è stato il solito Avatar: La via dell’acqua con 3.12 milioni di euro, per un totale di 20.47 milioni, divenendo pertanto il primo film a raggiungere tale soglia dall’uscita di Spider-Man: No Way Home. Va ricordato, inoltre, che il kolossal di Cameron era già diventato il film col maggiore incasso del 2022.

Il Grande Giorno di Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto altri 1.13 milioni di euro, ed ora ha raggiunto quota 2.4 milioni. In terza posizione spazio ancora per Le Otto Montagne con 432 mila euro, doppiando di fatto l’incasso nel weekend natalizio. La top five è stata completata da Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio e The Fabelmans, rispettivamente da 355 mila euro (totale 3.23 milioni) e 300 mila euro (703 mila).

Fonte: Cinetel