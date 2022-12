Film 2023: i cinque film horror più attesi

Quali sono i film horror più attesi del 2023? L’annata del 2022 ha visto diverse pellicole di genere riscuotere un buon successo di pubblico e critica (Nope; Men), altre macinare spettatori pian piano a suon di passaparola e le ormai consuete leggende riguardo i malori degli spettatori (Terrifier 2), altre ancora ottenere un successo inaspettato (Incantation).

Il 2023, in quest’ottica, si preannuncia come un anno d’oro (quantomeno nelle aspettative) per il cinema di paura. Oltre a una serie si sequel, prequel e spin-off legati ad alcune delle saghe cinematografiche più amate dal pubblico (i nuovi capitoli di “Saw”, “Insidious” e l’atesissimo “Evil Dead Rise”), il prossimo anno vedrà il ritorno dietro la macchina da presa di alcuni di quelli che i più considerano come i maestri contemporanei del brivido. E proprio da questo punto che abbiamo scelto di partire, ecco quindi una lista dei cinque film horror più attesi per il 2023:

BUSSANO ALLA PORTA, di M.Night Shyamalan

La pellicola, che sarà distribuita nelle sale italiane dal 2 febbraio, è tratta dal libro “La casa alla fine del mondo” di Paul Tremblay e vede nel cast, tra gli altri, Rupert Grint, Dave Bautista e Ben Aldridge. La storia è quella di una coppia che si reca in una casa nel bel mezzo di un bosco al fine di trascorrere una piacevole vacanza. Tutto cambierà con l’arrivo di uno strano gruppo di individui. Le motivazioni che ci hanno spinto a inserire “Bussano alla porta” in testa ai film horror più attesi sono presto dette e riconducibili, ovviamente, al prestigio del suo regista: Shyamalan ha firmato, infatti, alcuni tra i film di terrore più amati degli ultimi anni (Il sesto senso; Signs; The village). Non possiamo quindi che sperare che questo suo nuovo lavoro sia all’altezza delle sue opere più riuscite.

M3GAN, di Gerard Johnstone

In uscita il prossimo 12 gennaio, questo film interpretato da Allison Williams, Violet McGraw e Jenna Davis prende spunto da un’idea messa in piedi dal regista miniera d’oro dell’horror, creatore di “Saw”, “The Conjuring”, “Insidious” etc., ovvero James Wan. La vicenda è quella di una bambina, Cady, che, a seguito della scomparsa dei genitori, viene affidata alle cure di Gemma e di una bambola sviluppata secondo innovativi parametri di intelligenza artificiale: M3GAN. Ovviamente, qualcosa andrà storto.

THE NUN 2, di Michael Chaves

Il nuovo film dell’amatissimo Conjurverse e sequel di “The Nun – la vocazione del male”, datato 2018, uscirà nelle sale italiane probabilmente a settembre 2023 e sarà interpretato da Taissa Farmiga, Storm Reid e Anna Popplewell. Per quanto non siano ancora stati resi noti certi dettagli relativi alla trama, la trepidazione tra gli appassionati, visto e considerato il successo del primo capitolo, si inizia già a far sentire sulle reti sociali e la regia di un esperto come Chaves (La Llorona – Le lacrime del male; The Conjuring – Per ordine del diavolo) fa ben sperare.

THE PALE BLU EYE – I DELITTI DI WEST POINT, di Scott Cooper

Basta dare un’occhiata al trailer di questa nuova produzione Netflix, il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 gennaio, per capire le motivazione che ci hanno spinto a inserire il film di Scott Cooper in questa lista. Il cast stellare vede tra i protagonisti Christian Bale, Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg e Robert Duvall. La trama, ispirata all’omonimo romanzo del 2006 di Louis Bayard, vede lo scrittore Edgar Allan Poe invischiato nelle indagini relative a un efferato omicidio. Viste queste premesse, le atmosfere gotiche e vittoriane nonché il budget ingente (72 milioni di dollari) non possono far altro che farci attendere con trepidazione che arrivi la Befana!

L’ESORCISTA, di David Gordon Green

Atteso negli USA per ottobre 2023, il rinvigorimento della saga iniziata con quello che molti considerano il film più terrificante di tutti i tempi (appunto, “L’esorcista” di William Friedkin, 1973) è stato affidato al regista che ha rispolverato, con un certo successo, la saga di “Halloween”. Il film prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum vedrà nel cast anche la protagonista del film originale: Ellen Burstyn.

