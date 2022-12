The Whale arriverà il 23 febbraio nei cinema italiani

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 febbraio The Whale, il nuovo ed emozionante film di Darren Aronofsky, il film sarà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

The Whale: un grande successo al box office USA

Dopo uno straordinario esordio al box office USA, dove in soli sei cinema tra New York e Los Angeles ha incassato ben 360.000 dollari con una media a sala di 60.000 dollari, la migliore in assoluto nel 2022, il film ha confermato la sua forza al botteghino incassando nel secondo e nel terzo weekend oltre 2.800.000 dollari, attestandosi come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica.

“Siamo molto lieti che il pubblico statunitense abbia premiato The Whale, un film di cui ci siamo innamorati da subito e di cui già all’anteprima a Venezia avevamo percepito la forza, il calore e la capacità di generare empatia”, dichiara Andrea Romeo, general manager di I Wonder Pictures. “L’esordio ha segnato la miglior apertura per un film di Aronofsky dai tempi del Cigno nero e la migliore dell’anno al Box Office USA. Il merito va anche al lavoro e alla visione di una realtà produttiva importante come A24, con cui siamo orgogliosi di aver avviato una proficua relazione industriale e di cui abbiamo già distribuito in Italia Everything Everywhere All at Once”.

I primi riconoscimenti per The Whale

Il grande successo al box office segue gli altrettanto notevoli consensi e riconoscimenti già ottenuti dal film e dal suo interprete Brendan Fraser, candidato ai Golden Globes e ai Critics Choice Award come miglior attore protagonista e premiato al Toronto International Film Festival con il Tribute Award e dalla Las Vegas Film Critics Society, oltre che dalla critica di St.Louis e Philadelphia. L’attore è stato universalmente acclamato per la sua incredibile performance, definita“epocale” per Variety”, “il ruolo della vita” per TimeOut, “eccezionale” per CNN, “struggente” per Hollywood Reporter, “da Oscar”per ABC News, “potente” per IGN, “immensa” per Polygon, solo per citarne alcuni.

Un ritorno così potente per Brendan Fraser, di nuovo star indiscussa del grande schermo, tanto da meritare il neologismo “Brenaissance”, il “rinascimento di Brendan”, come lo ha consacrato la stampa internazionale.

The Whale ha inoltre ottenuto 4 nomination ai Critics Choice Awards per il miglior attore protagonista Brendan Fraser, la miglior giovane attrice Sadie Sink, la miglior sceneggiatura non originale per Samuel D.Hunter e il miglior hair&make-up.

Dal genio creativo di Darren Aronofsky, regista candidato all’Oscar® con Il Cigno Nero e vincitore del Leone D’Oro a Venezia con The Wrestler, The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano – una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il cuore del pubblico.

In The Whale, Brendan Fraser è Charlie, un insegnante di inglese che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente, per un’ultima possibilità di redenzione.

Prodotto da A24 e da Darren Aronofsky per Protozoa Pictures, The Whale è diretto dallo stesso Aronofsky su una sceneggiatura di Samuel D. Hunter basata sulla sua omonima opera teatrale. Il film è interpretato da Brendan Fraser (The Mummy, Viaggio al centro della terra, Crash – Contatto fisico), con Sadie Sink (Stranger Things), Hong Chau (Downsizing – Vivere alla grande) già vincitrice del New York Film Critics Online Award proprio per The Whale, Ty Simpkins (Avengers: Endgame, Jurassic World, Iron Man 3), Samantha Morton (The Walking Dead, Cosmopolis, Minority Report).

The Whale uscirà nelle sale italiane il 23 febbraio 2023 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.