Film 2023: 5 cinecomics in arrivo tra i più attesi

Il 2023 è praticamente alle porte, ma il popolo degli amanti del genere cinecomic è già in trepida attesa di quei film che potranno rappresentare per il botteghino una nuova ondata di incassi milionari.

La “battaglia” creativa tra la solita Marvel Studios e la neonata DC Studios (nata dalle ceneri della DC Films di Walter Hamada) sarà uno dei leitmotiv del 2023. Molti sono i film con supereroi in arrivo nel corso del prossimo anno, ma alcuni di questi hanno il potere di convogliare la maggior parte dell’attenzione degli appassionati. In questo nostro articolo, a tal proposito, abbiamo messo in lista quelli che, secondo la redazione di Universal Movies, sono i 5 cinecomic più attesi del 2023.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

La terza avventura cinematografica dei mitici Guardiani della Galassia di James Gunn non poteva mancare nella nostra lista dei cinecomics più attesi del 2023. Come più volte anticipato, questo film chiuderà l’arco narrativo avviato col primo capitolo realizzato nel 2014, e nel farlo lancerà nel Marvel Cinematic Universe nuovi personaggi, ma darà anche a Kevin Feige e company la possibilità di espandere il franchise verso confini cosmici ben più ampi. L’appuntamento con Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana ed il resto della ciurma spaziale è fissato per il 3 maggio.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Tra i capitoli del Marvel Cinematic Universe più attesi del 2023, il film di Peyton Reed è forse quello più atteso. L’introduzione all’universo quantico, ma anche all’introduzione ufficiale del super villain Kang il Conquistatore, fanno del terzo Ant-Man movie un appuntamento da non perdere. Nel cast torneranno i volti noti di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, ma anche e soprattutto di Jonathan Majors nel ruolo di Kang. L’appuntamento col film che potrebbe cambiare l’universo Marvel per sempre è fissato per il 15 febbraio.

THE FLASH

Querelle vita privata di Ezra Miller a parte, The Flash rimane uno dei film dedicati ai supereroi DC più attesi dell’anno. Ad oggi non è dato sapere quale sarà il futuro del franchise dopo la nascita del nuovo DC Studios della premiata ditta James Gunn/Peter Safran, ma una cosa è certa, il DC Extended Universe aveva bisogno di un film dedicato al mitico Flash da tempo. L’appuntamento col film di Andy Muschietti è fissato per il 16 giugno.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO

Dopo l’inatteso successo del primo capitolo nel 2019, il supereroe del regno dei mari interpretato da Jason Momoa si appresta a fare il suo esordio nelle sale il prossimo Natale. Ad oggi non ci sono molti dettagli riguardanti la trama, ma è già noto che Ben Affleck tornerà nei panni di Batman, così come Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II lo faranno in quelli dei due villain del primo film Ocean Master e Black Manta.

THE MARVELS

L’ultimo film della nostra mini-lista è la seconda avventura cinematografica della supereroina Captain Marvel, questa volta accompagnata da altri volti noti del Marvel Cinematic Universe come Ms. Marvel (vista nella sua serie tv) e Monica Rambeau (vista di recente in WandaVision). Le tre supereroine nel film di Nia DaCosta dovranno fare squadra per salvare l’universo come il trio Marvels. L’esordio al cinema del cinecomic è previsto per il 28 luglio.