Il panel Marvel Studios al CCXP – Comic Con Experience di San Paolo ha offerto ai fan questa sera uno special look dedicato ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Non solo Guardiani della Galassia vol. 3 al CCXP, il celebre Comic Con brasiliano ha infatti dato ai tantissimi fan Marvel la possibilità di apprezzare nuove immagini dal primo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Il video – diffuso via social – si apre mostrando alcune delle sequenze dedicate al più piccolo dei supereroi Marvel nel corso del franchise, per poi spingersi all’interno di quel mondo quantico che la farà da padrona in questo nuovo film. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà nelle nostre sale a partire dal 15 febbraio 2023.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. La release italiana del film è fissata per il 15 febbraio 2023.

CAST

Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton.

SINOSSI

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

IL TRAILER