Warner Bros anticipa l’uscita al cinema di The Flash

La Warner Bros ha comunicato di aver cambiato nelle ultime ore la data di rilascio al cinema del cinecomic The Flash.

Atteso inizialmente nelle sale per il 23 giugno 2023, il cinecomic DC ora vedrà la luce al cinema dal 16 giugno, ovvero con una settimana d’anticipo. La programmazione attuale porterà The Flash a scontrarsi al botteghino con Elemental, il nuovo film d’animazione Pixar Animation Studios. Nei giorni scorsi, invece, Warner Bros/DC Studios hanno aggiornato le pagine social del film con il nuovo logo, trovate la notizia a questo indirizzo.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

CAST

Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston.