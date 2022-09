La convention D23 Expo non poteva non presentare un panel dedicato all’universo Star Wars, e la terza stagione di The Mandalorian è stata la portata principale.

Durante il panel è stato mostrato in anteprima assoluta il teaser trailer della terza stagione della serie di successo The Mandalorian. Oltre al ritorno del tenerissimo Grogu, il video mostra Din (Pedro Pascal) di ritorno al pianeta Mandalore per purificare la sua anima dopo gli eventi apprezzati nelle prime due stagioni. Ecco qui di seguito il teaser trailer:

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST al momento ufficializzati Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee e Katee Sackhoff.

TRAMA SERIE: Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

La terza stagione su Disney+ da febbraio 2023.