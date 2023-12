Top Film: i 5 cinecomics più attesi del 2024

Quali sono i cinecomics più attesi del 2024? Beh, per il nuovo appuntamento con la nostra rubrica “Top 5“, ecco che si parla di superheroes movies.

Per un anno di cinema che si avvia a salutare, un altro si appresta ad offrire tutto il suo potenziale per attrarre pubblico in sala. Per il nuovo appuntamento con la rubrica “Top 5“, la redazione di Universal Movies vi parlerà qui dei cinecomics più attesi del 2024.

Nonostante l’assenza quasi totale di titoli targati Marvel Studios – c’è il solo Deadpool 3 in programma nel 2024 – i fan dei superheroes movies potranno comunque gioire poichè il prossimo sarà comunque un anno fantastico sotto questo punto di vista. Vi invitiamo pertanto a leggere la nostra “Top 5” qui di seguito, ricordandovi che nei prossimi giorni saranno pubblicati altri articoli relativi ad altri generi cinematografici.

Film 2024: i cinecomics più attesi del 2024.

Madame Web

Il nuovo film dello Spider-Verse della Sony sarà il primo del suo genere ad approdare in sala nel corso del 2024. Madame Web porterà in sala non solo le vicende della celebre eroina che presta il nome al titolo del film, ma anche alcune delle più note “compagne di avventure di Spider-Man nei fumetti“. La release cinematografica del film è attesa per il giorno di San Valentino (14 febbraio). Qui il trailer.

Deadpool 3

Da molti considerato uno dei blockbusters più attesi del 2024 – anche dal pubblico di Fandango – il terzo film dedicato al celebre Mercenario Chiaccherone, il primo sotto il marchio Marvel Studios, sarà l’unico cinecomic dell’MCU ad approdare in sala nel corso dei prossimi 365 giorni. La responsabilità che Kevin Feige hanno messo sulle spalle di Ryan Reynolds e Co. è davvero pesante, pertanto è lecito aspettarsi da questo film un vero e proprio successo. Deadpool 3 approderà nelle sale USA dal 26 luglio 2024.

Kraven il Cacciatore

Il secondo cinecomic Marvel/Sony del 2024 sarà dedicato a Kraven il Cacciatore, famoso anti-eroe dell’universo Spider-Man, il cui volto è stato affidato ad un veterano di genere Aaron Taylor-Johnson. Il film avrebbe dovuto esordire in sala nel corso del 2023, ma gli scioperi di sceneggiatori e attori hanno costretto la Sony a rimandarlo nel corso del prossimo anno. La release USA del cinecomic è fissata per il 29 agosto. Qui il trailer.

Joker: Folie à Deux

L’unico film DC del 2024, tra l’altro non facente parte del nuovo franchise DCU, sarà Joker: Folie à Deux, la seconda avventura del criminale per antonomasia dei fumetti DC Comics portata al cinema dal premio Oscar “Joaquin Phoenix“. Nel film, Arthur Fleck farà la conoscenza di quella che sarà la sua eterna metà, la Harley Quinn interpretata per l’occasione da Lady Gaga. La release USA del film è fissata per il 4 ottobre.

Venom 3

Con una release fissata da Sony per l‘8 novembre prossimo, Venom 3 è ad oggi l’ultimo cinecomic in arrivo nel corso del 2024. Tom Hardy tornerà a rivestire i “doppi panni” di Eddie Brock e Venom per un’avventura che si prospetta ad oggi ancora molto misteriosa. Tra i nuovi membri del cast, spicca il nome di Chiwetel Ejiofor, uno che con i cinecomics sembra avere un conto in sospeso. Le riprese del terzo film su Venom sono ripartite a novembre dopo la lunga pausa dovuta agli scioperi hollywoodiani.

Film 2024: Vi è piaciuta la nostra Top 5 dei cinecomics più attesi del 2024? Scrivete la vostra nei commenti.