Sony Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Kraven il Cacciatore, il film Marvel dedicato al celebre villain dell’universo Spider-Man.

La versione ufficiale del trailer è arrivata questa mattina dopo che nella giornata di ieri era apparso in rete un leak fedelissimo. Con il trailer (attraverso il nostro canale Youtube), la Sony ha diffuso anche il poster e la sinossi ufficiale. La release italiana di Kraven il Cacciatore (in originale Kraven the Hunter) è stata fissata per il 5 ottobre.

LA SINOSSI UFFICIALE: Kraven Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.

KRAVEN IL CACCIATORE

Il film è stato diretto da J. C. Chandor. Il copione è stato firmato da Richard Wenk, mentre Art Marcum & Matt Holloway hanno ultimato la sceneggiatura. Nel cast Aaron Taylor-Johnson (Kraven), Russell Crowe (il padre di Kraven), Fred Hechinger (il Camaleonte), Ariana DeBose (Calypso), Alessandro Nivola (Rhino) Christopher Abbott (lo Straniero) e Levi Miller. Nelle sale Usa dal 6 ottobre 2023. In Italia dal 5 ottobre.

PERSONAGGIO INFO: Sergei Kravinoff, alias Kraven, è stato creato nel 1964 da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni) su Amazing Spider-Man n. 15. Appartenente a una nobile famiglia russa, Kraven è un cacciatore ossessionato dall’idea di sconfiggere l’Uomo Ragno. Può tenergli testa grazie una misteriosa pozione – scoperta in Africa – che gli conferisce caratteristiche fisiche sovrumane, quali forza, resistenza, velocità, riflessi e fattore rigenerante. Questo supervillain è al centro di L’ultima caccia di Kraven, una delle storie più belle e cupe dell’Arrampicamuri, pubblicata nel 1987 su sceneggiatura di J.M DeMatteis: il cacciatore riesce inizialmente a battere Spidey, seppellendolo vivo dentro una tomba, ma il Ragno si libera e ribalta le sorti dello scontro.

IL POSTER ITALIANO