L’attrice Melissa McBride apparirà nello spin-off di The Walking Dead dedicato a Daryl Dixon, ed ambientato a Parigi.

La conferma della presenza della McBride è arrivata grazie una serie di video (e foto) raccolte direttamente dal set parigino della serie. Inizialmente fuori dal progetto per problematiche legate alla difficoltà di partecipare alle riprese in Francia, l’attrice che presta il volto a Carol nella serie The Walking Dead, dopo tutto, sembra abbia scelto di accompagnare il collega ed amico Norman Reedus nella sua nuova avventura televisiva. Chiaramente è ancora presto per capire in che misura sarà consistente la sua partecipazione allo show dedicato a Daryl Dixon.

omg carol in daryl dixon spinoffs?!??? pic.twitter.com/LRGHe0rPo6 — alexa (@anyajfilm) June 19, 2023

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. Nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo spazio per David Zabel. NEL CAST Norman Reedus, Melissa McBride, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La trasmissione avverrà nel corso del 2023 su AMC.

TRAMA: Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.