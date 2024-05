La Pellicola d’oro 2024: nomination e premi all’attività artistica

Il 24 maggio, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in Via Vittorio Veneto 33 – Roma, si terrà la presentazione delle nomination e dei premi alla carriera relativi al premio de “La Pellicola d’Oro“, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo nella storica ed affascinante Via Veneto, altezza porta Pinciana il prossimo 15 giugno.

La Pellicola d’Oro nasce e vuole sostenere i mestieri e l’artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l’ossatura portante di un film.

Hanno aderito al premio: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MiC DG Cinema, Ministero della marina Militare, Regione Lazio, Comune di Roma, Centro Sperimentale DI Cinematografia, Cinecittà. RomaLazioFilmcommission, ANICA, APA, FiTel, Panalight, Associazione Via Veneto.

“Ci teniamo a ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ci ospita, sottolineando l’importanza, con questa occasione, di dare un valore aggiunto al premio consegnando a tutti i candidati nominati l’attestato de La Pellicola d’Oro” – dichiara Enzo De Camillis, ideatore del premio.

LA PELLICOLA D’ORO: nomination

Direttore Di Produzione:

Alice Marchitelli – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Alessandro Mancini – Napoli Milionaria

Marta Razzano – Educazione Fisica

Daniele Modina – Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Giorgia Passarelli – C’è Ancora Domani

Operatore Di Macchina

Emiliano Chiari – Le Mie Ragazze Di Carta

Luigi Andrei – Napoli Milionaria

Fabrizio Vicari – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Andrea Grossi – Adagio

Andrea Beck Peccoz – Grazie Ragazzi

Capo Elettricista

Gabriele Gorga – Adagio

Pino Meloni – Cento Domeniche

Marco Sticchi – Napoli Milionaria

Fabio Capozzi – C’è Ancora Domani

Michele Pellegrini – Bassifondi

Capo Macchinista

Massimo Diamanti – Elf Me

Piero Bosi – Cento Domeniche

Sandro Fabbriani – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Marcello Negretti – C’è Ancora Domani

Fabrizio Diamanti – Adagio

Attrezzista Di Scena:

Claudio Stefani – Il Sol Dell’avvenire

Stefano Carbonaro – Grazie Ragazzi

Federico Vianelli – Adagio

Marco Aureli – C’è Ancora Domani

Massimiliano Corte – Denti Da Squalo

Sarta Di Scena:

Antonella Ranisi – Il Sol Dell’avvenire

Gianna Taddeo – Felicità

Luciana Salinaro – C’è Ancora Domani

Giacomo Ponzo – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Laura Antonelli – Mixed By Erry

Tecnico Di Effetti Speciali

Renato Agostini – Il Primo Giorno Della Mia Vita

Luca Ricci – Adagio

Pasquale Catalano – Con La Grazia Di Un Dio

Maurizio Corridori – Denti Da Squalo

Franco Galliano – C’è Ancora Domani

Sartoria Cineteatrale:

Annamode – Il Sol Dell’avvenire

Peruzzi – Il Più Bel Secolo Della Mia Vita

Russo – Napoli Milionaria

Liliana Sotira – La Festa Del Ritorno

Costumi D’arte – Un Matrimonio Mostruoso

Capo Costruttore:

Simona Balducci Cine – Educazione Fisica

Gianni Iorillo – Avenzers – Italian Super Heroes

Corraro Corradi – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Roberto Palombelli – Elf Me

Elisabetta Ajani – La Chiocciola

Storyboard Artist:

Marco Valerio Gallo – Elf Me

David Orlandelli – Da Grandi

Marco Letizia – Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Sebastiano Onano – Palazzina Laf

Jacopo Pivitori – Bassi Fondi

Capo Pittore Di Scena:

Benedetta Buzzetti – C’è Ancora Domani

Domenico Latronico – Il Sol Dell’avvenire

Giancarlo Di Fusco – Mixed By Erry

Francesco Sorrentino – Napoli Milionaria

Gemma Spada – Adagio

Maestro D’armi:

Franco Maria Salomon – Il Sol Dell’avvenire

Diego Guerra – Palazzina Laf

Alessandro Borgese – Adagio

Emiliano Novelli – Mixed By Erry

Giorgio Savino – Il Più Bel Secolo Della Mia Vita

Creatore Di Effetti Sonori:

Thomas Giorgi – I Migliori Giorni

Luca Anzellotti – C’è Ancora Domani

Marta Billingsley – il sol dell’avvenire

Marco Ciorba – Da Grandi

Antonio Tirinelli – Palazzina Laf

Attore Protagonista:

Nanni Moretti – Il Sol Dell’avvenire

Valerio Mastrandrea – C’è Ancora Domani

Gianmarco Franchini – Adagio

Antonio Albanese – Cento Domeniche

Pierfrancesco Favino – Adagio

Attrice Protagonista:

Paola Cortellesi – C’è Ancora Domani

Chiara Celotto – Mixed By Erry

Vanessa Scalera – Napoli Milionaria

Greta Gasbarri – Mia

Isabella Ragonese – Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Direttore di produzione:

Paolo Fragomeni – Call My Agent

Barbara Busso – I Bastardi Di Pizzofalcone 4

Cristian Schiozzi – Domina 2

Operatore Di Macchina

Sebastiano Bazzini – Call My Agent

Emiliano Leurini – Domina 2

Giovanni Gebbia – A Casa Tutti Bene

Capo Elettricista

Ettore Abate – Mare Fuori

Daniele Cafolla – Domina 2

Stefano Proietti – I Leoni Di Sicilia

Capo Macchinista

Flaviano Ricci – Call My Agent

Paolo Tiberti – Domina 2

Luigi Rocchetti – A Casa Tutti Bene

Attrezzista Di Scena:

Manuele Antonini – Call My Agent

Luca Ferretti – Domina 2

Cristiano Gobbi – I Leoni Di Sicilia

Sarta Di Scena:

Gloriana Manfra – Mare Fuori

Anna Lucia Salinaro – Call My Agent

Maria Pia Rossi – Domina 2

Tecnico Di Effetti Speciali

Mauro Geldi – Mare Fuori

Paolo Galliano – Call My Agent

Franco Ragusa – Domina 2

Sartoria Cineteatrale:

Fabbrica Del Costume – Un ‘ Estate Fa

Farani – Il Commissario Ricciardi

Tirelli – Domina 2

Capo Costruttore:

Corrado Corradi – Non Ci Resta Che Il Crimine

Gianluca Franculli – Noi Siamo Leggenda

Simona Balducci Cine – Domina 2

Storyboard Artist:

Giordano Saviotti – Noi Siamo Leggenda

Marco Valerio Gallo – I Leoni Di Sicilia

David Orlandelli – Everybody Loves Diamonds

Capo Pittore Di Scena:

Francesco Sorrentino – I Bastardi Di Pizzofalcone

Domenico Reordino – Domina 2

Monica Garrone – Everybody Loves Diamonds

Maestro D’armi:

Emiliano Novelli – Call My Agent

Alessandro Borgese – Domina

Giorgio Savino – Mare Fuori

Creatore Di Effetti Sonori:

Ivan Caso – Anima Gemella

Marinelli Effetti Sonori – Per Elisa – Il Caso Claps

Studio 16 Group – Everybody Loves Diamonds

Attore Protagonista:

Michele Riondino – I Leoni Di Sicilia

Michele Di Mauro – Call My Agent

Fabrizio Bentivoglio – Monterossi

Attrice Protagonista:

Miriam Leone – Ii Leoni Di Sicilia

Marzia Ubaldi – Call My Agent

Laura Morante – A Casa Tutti Bene

