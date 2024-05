UCI Cinemas: arriva una promozione speciale, film a 3,90 euro

UCI Cinemas lancia la promo tariffa Smart in 27 multisala UCI che prevede il prezzo del biglietto a partire da 3,90 euro dal lunedì al venerdì; dalle 19 di domenica fino alla domenica, la tariffa è a partire da 5,90 euro.

La tariffa Smart in promozione è disponibile acquistando i biglietti online sul sito www.ucicinemas.it o tramite app di UCI Cinemas.

Un’occasione unica per assistere alle proiezioni dei film più attesi della stagione a un prezzo esclusivo, come The Fall Guy, Challengers, Garfield – Una missione gustosa, Sei Fratelli, Il Segreto di Liberato, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Furiosa – A Mad Max Saga.

Le sale UCI Cinemas dove è attiva la promo tariffa smart

Le multisala aderenti all’iniziativa sono UCI MilanoFiori (MI), UCI Firenze (FI), UCI Moncalieri (TO),

UCI Showville Bari (BA), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Lissone

(MB), UCI Pioltello (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Perugia (PG), UCI Arezzo

(AZ), UCI Fiumara (GE), UCI Villesse (GO), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Cinemas Meridiana Bologna

(BG), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Piacenza (PC), UCI Molfetta (BA), UCI Seven Gioia del Colle (BA),

UCI Red Carpet Matera (MT).

Per ulteriori informazioni e condizioni relative all’offerta visitare il sito https://www.ucicinemas.it/offerte/.

