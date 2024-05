Vin Diesel sul set di Riddick: Furya dalla prossima estate

Dopo tanto chiacchierare, Riddick: Furya entrerà finalmente in produzione dalla prossima estate, e Vin Diesel tornerà come protagonista.

Ebbene si, il quarto atteso capitolo della saga Riddick ha finalmente ottenuto il via libera ed è pronto per riportare gli appassionati in giro per l’universo alla ricerca del pianeta natale del celebre anti-eroe interpretato da Vin Diesel. A confermare l’avvio della produzione dal 26 agosto è stato questa sera un aggiornamento proveniente da Deadline. Le riprese si terranno tra Germania, Spagna e Regno Unito.

Così come riporta la fonte: “in Riddick: Furya, Riddick ritorna finalmente nel suo mondo natale, un luogo che ricorda a malapena e che teme possa essere lasciato in rovina. Ma lì trova altri Furyan che combattono per la propria esistenza contro un nuovo mostro. E alcuni di questi Furyan sono più simili a Riddick di quanto avrebbe mai potuto immaginare.”

Vin Diesel produrrà il film con la sua One Race Films, insieme a Samantha Vincent. Thorsten Schumacher per Rocket Science e Lars Sylvest per Thank You Studios produrranno insieme a Joe Neurauter. Rocket Science ha acquisito i diritti internazionali.

David Twohy ha scritto e dirigerà Riddick: Furya, ruoli già assolti nei tre capitoli precedenti, ovvero Pitch Black (2000), Le cronache di Riddick (2004) e Riddick (2013). Nessuna data di rilascio per il film è stata annunciata.

