David Twohy nuovamente con Vin Diesel per Riddick: Furya

Dopo quasi un decennio dall’ultima apparizione sul grande schermo, Vin Diesel è praticamente pronto a rivestire i panni dell’antieroe Riddick nel quarto atteso capitolo.

Attraverso un nuovo aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, infatti, è arrivata la conferma che Riddick: Furya (questo il titolo del quarto capitolo) è entrato in fase di produzione attiva, con David Twohy, sceneggiatore e regista di Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick, nuovamente in cabina di regia.

“La nostra legione di fan lo ha richiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti a onorare il loro invito all’azione con Riddick: Furya“, ha dichiarato Twhoy in un’intervista. “La mia collaborazione con Vin e One Race è durata 20 anni fruttuosi, poiché insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione anime e fumetti animati per Internet. Questo nuovo evento sul grande schermo vedrà un ritorno al pianeta natale di Riddick, dove finalmente potremo esplorare la genesi di Riddick.”

Secondo le ultime indiscrezioni, ma anche leggendo le parole del regista, il film porterà l’antieroe sul suo pianeta di origine “Furya”, dove scoprirà di non essere l’unico della sua specie rimasto in vita. Insieme ai suoi simili dovrà riuscire a fermare una nuova apocalittica minaccia.

Di recente Vin Diesel ha pubblicato un concept art del film, lo trovate visitando questo nostro ultimo aggiornamento.