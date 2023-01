Riddick 4: Vin Diesel continua a stuzzicare i fan sul prosieguo della Saga

Vin Diesel, in relazione alla saga che lo vede quale protagonista nei panni dell’antieroe Richard B. Riddick, ama di tanto in tanto stuzzicare i propri fan attraverso i suoi canali social.

Ecco quindi l’attore postare ora sul suo profilo ufficiale di Istagram un concept art che raffigura il suo personaggio in azione. In effetti era un po’ di tempo che non sollecitava i tanti amanti delle avventure di Riddick con immagini che lo proiettano in un ipotetico quarto capitolo della saga. L’ultima volta che Vin Diesel è apparso sui social nei panni del furiano è stato infatti nel settembre del 2021.

In realtà ancora non sappiamo quando e se Riddick 4: Furya, questo è il titolo, possa entrare in produzione. Noi di Universal Movies vogliamo comunque credere al suo simpatico protagonista e attendiamo fiduciosi ulteriori aggiornamenti.

Il social post