La rivista Empire Magazine ha dedicato alla terza stagione di The Mandalorian per la copertina del prossimo numero in uscita.

Se la cover ufficiale porta al centro dell’attenzione Din Djarin (Pedro Pascal) e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), quella destinata agli abbonati mostra una serie di caschi mandaloriani, anticipando di fatto anche il ritorno di Boba Fett (Temuera Morrison). In attesa di conferma vi rimandiamo alle due cover che potete trovare in fondo alla pagina.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.

LE DUE COVER DI EMPIRE MAGAZINE