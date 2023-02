Il cast dello spin-off di The Walking Dead incentrato su Daryl Dixon ha accolto nelle ultime ore l’arrivo di cinque attori francesi.

Gli attori scelti dalla produzione sono Anne Charrier (The Last Deadly Mission), Eriq Ebouaney (Fox Hunt), Laika Blanc Francard (My Night), Romain Levi (The Tunnel) e l’esordiente Louis Puech Scigliuzzi. Da SuperHeroHype nessun dettaglio è emerso sui loro ruoli, solo che tutti saranno personaggi regolari in una serie che sarà ambientata, come già anticipato, in quel di Parigi.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. Nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo spazio per David Zabel. NEL CAST Norman Reedus, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La trasmissione avverrà nel corso del 2023 su AMC.

TRAMA: La serie sarà ambientata a Parigi, in Francia, e vedrà come protagonista Norman Reedus nel ruolo che presta il titolo alla serie stessa, misteriosamente “atterrato” a Parigi, in terra francese.