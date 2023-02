Il primo trailer del cinecomic The Flash è oramai in dirittura di arrivo, a confermarlo è il rilascio quest’oggi del poster ufficiale.

La locandina, oltre che anticipare il suddetto rilascio del trailer (avverrà durante il Super Bowl?), ricorda che in The Flash più mondi del multiverso si incroceranno. A tal proposito è possibile al suo interno dare uno sguardo fugace a quella che sembra la BatCaverna del Batman di Michael Keaton, chiaro riferimento alla sua presenza nel film.

THE FLASH

Il film è stato diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. NEL CAST Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. La release è stata fissata per il 16 giugno 2023.

IL POSTER UFFICIALE