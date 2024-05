Superluna, dal 16 maggio nei cinema

Dopo l’ottima accoglienza ricevuta alla ventunesima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, “Superluna”, il nuovo film scritto e diretto da Federico Bondi e prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Tarantula, uscirà il 16 maggio nei migliori cinema distribuito da Circuito Cinema.

Superluna: sinossi

Un terremoto colpisce una piccola comunità. Non ci sono vittime, ma tutti sono costretti a lasciare le proprie case. Mentre gli adulti faticano a trovare un equilibrio nella precarietà, Viola, una bambina di dieci anni, immagina il sisma come un “amico” che la obbliga a stare fuori, insieme agli altri, e scopre cosiÌ il mondo dei grandi, l’amicizia e una natura fino a quel momento inesplorata.

Note del regista

Per Viola, la piccola protagonista di Superluna, il terremoto avvicina le persone. La bambina scopre che gli uomini ritrovano nella vicinanza la possibilità di salvarsi.

Nel film assistiamo a pratiche di condivisione del cibo, di spazi comuni, a dinamiche spontanee di elaborazione di una comunità, fragile e dolente ma allo stesso tempo ostinata e tenace. Viola capisce l’insopprimibilità delle relazioni – e in un secondo momento l’ambiguità, con la comparsa degli egoismi individuali – tra persone diverse ma uguali, perché tutti nella stessa condizione di vulnerabilità.

Attratta e disorientata, impara un nuovo modo di sentire, vedere, giocare…

La sua vita comincia adesso: con la meraviglia di fronte all’ignoto, si apre al pericolo ma anche allo stupore di chi guarda il mondo per la prima volta.

Nella tragedia c’è la ricchezza, la polifonia, la sacralità della vita. Dalla disumanità del terremoto affiora l’umanità degli uomini. Inseguendo l’altro, Viola cerca se stessa e scopre la gioia, il dolore, la solidarietà, la menzogna… ambivalenze e legami che racchiudono il segreto della sopravvivenza, nell’intimità forzata di un tendone, davanti ad una natura ostile e “amica”. Polverizzando ogni abitudine consolidata – come passare ore sui social – la protagonista supera la paura e cresce, come in un romanzo di formazione. Diventa puro istinto, pura vita, come del resto dovrebbe essere l’infanzia!

Tra le macerie si nasconde dunque un destino di realizzazione. Il “risveglio” arriva dalle viscere della terra: la furia geologica scoperchia le case, scuote le coscienze, porta alla luce anche il rimosso… Implica rivoluzioni, cambiamenti. Può diventare l’occasione che ci guida verso un cambio di paradigma, per “cercare” la vita e seguirla mentre ci scorre intorno, con l’intenzione di celebrarla.

Correlati