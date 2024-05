Box Office ITALIA: Il Segreto di Liberato sostiene gli incassi del weekend

Gli incassi del Box Office ITALIA hanno registrato un nuovo calo nel weekend, e solo due film sono stati capaci di tenere alto l’interesse degli italiani.

Dopo uno scorso weekend, dove la sola performance del film evento Sarò con Te ha rappresentato l’unico vero interesse in sala, a dare una piccola spinta agli incassi del botteghino nazionale negli ultimi quattro giorni sono stati due film, di cui uno dei due ha rappresentato una piccola delusione per gli esercenti. L’incasso complessivo alla fine è stato di 4,16 milioni, in calo del 19% rispetto allo stesso weekend del 2023. Poteva – e doveva – andare meglio.

Ma veniamo ai dati offerti da Cineguru. Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha vinto il Box Office ITALIA, ma di certo non può essere considerato il trionfatore del weekend, titolo che assolutamente va dato al film evento Il Segreto di Liberato capace di incassare 661 mila euro in quattro giorni, con una media per sala di oltre 2200 euro. Così come accaduto appena sette giorni prima con Sarò con Te, infatti, il film d’animazione dedicato al celebre cantautore napoletano ha attirato il suo pubblico in sala in massa con il risultato di sostenere i dati di un botteghino ancora in seria difficoltà.

Tornando al nuovo film ispirato alla saga Il Pianeta delle Scimmie, l’incasso maturato nei quattro giorni classici del weekend è stato 961 mila euro, che sale a 1,11 milioni in cinque giorni (ha esordito di mercoledì). Troppo basso l’interesse del pubblico italiano per una saga da sempre protagonista di incassi bassi, ma che nel resto del mondo sembra andare decisamente con un’altra marcia (qui gli incassi del weekend nel Box Office USA).

In terza posizione spazio per l’horror La Profezia del Male, già accompagnato da considerazioni tutt’altro che alte: l’incasso maturato nel weekend di 430 mila euro è comunque stato discreto. La quarta posizione è andata poi a Challengers con 346 mila euro (totale 3,62 milioni), mentre il quinto è andato a The Fall Guy con 281 mila euro (totale 1,62 milioni).

Nel prossimo weekend esordiranno l’horror Abigail e la commedia fantasy IF – Gli Amici Immaginari, riusciranno questi due film a rilanciare gli incassi del Box Office ITALIA?

