Il Regno del Pianeta delle Scimmie domina il Box Office USA

Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha dominato il Box Office USA nel suo weekend d’esordio. Ma quanto ha incassato il nuovo film della saga ispirata ai romanzi di Pierre Boulle?

Secondo i dati offerti dal solito BoxOfficePro, il film di Wes Ball ha raccolto in tre giorni una cifra stimata di 56,5 milioni di dollari (guarda caso il primo iconico film ha compiuto quest’anno 56 anni), con una media per sala di quasi 14 mila dollari. Dati alla mano si tratta di un ottimo risultato, sospinto dalle ottime recensioni da parte di critica e pubblico (4,5 su PostTrack, Certified Fresh 80% su RottenTomatoes), ma anche dai dati statistici, i quali classificano Il Regno del Pianeta delle Scimmie al secondo posto dei migliori esordio della saga dietro il solo L’alba del Pianeta delle Scimmie del 2014.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014) – Apertura da 72,6 milioni di dollari (totale 208,5 milioni)

Il regno del pianeta delle scimmie (2024) – Apertura da 56,5 milioni di dollari

The War – Il pianeta delle scimmie (2017) – Apertura da 56,2 milioni di dollari (totale 146,8 milioni)

L’alba del pianeta delle scimmie (2011) – Apertura da 54,8 milioni di dollari (totale 176,7 milioni)

A livello globale Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la nostra recensione) ha incassato 129 milioni di dollari, con 72,5 milioni provenienti dai mercati esteri. Tra i principali mercati, la Cina con 11,4 milioni e la Francia con 7,4 milioni.

Il Box Office USA ha inoltre visto il secondo posto di The Fall Guy con un incasso di 13,7 milioni di dollari, con un calo del 51% rispetto al weekend d’esordio, ed un totale di 49,69 milioni. In terza posizione, infine, spazio per Challengers con 4,68 milioni di dollari (totale 38,07 milioni).

