Cannes 77: il trailer del film Le Comte de Monte-Cristo

In anticipo di qualche giorno dall’anteprima mondiale a Cannes 77, il film Le Comte de Monte-Cristo si è presentato sulla rete attraverso il lancio del primo trailer.

Selezionato fuori concorso al Festival di Cannes, il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro letterario di Alexandre Dumas (in Italia col titolo Il Conte di Montecristo) porta la firma registica di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, già autori della sceneggiatura di I Tre Moschettieri (altro adattamento dai lavori letterario di Dumas), con Pierre Niney nel ruolo iconico che fu in passato di Gérard Depardieu, Louis Jourdan e Jim Caviezel.

Come noto, Le Comte de Monte-Cristo è basato sul romanzo di Dumas, ed ispirato a fatti realmente accaduti. Al centro della storia la vendetta di Edmond Dantès contro chi lo aveva imprigionato perchè creduto in combutta con Napoleone Bonaparte. Questa è la sinossi ufficiale del film:

Nel 1815, all’interno dei confini di Marsiglia, Edmond Dantès si ritrova rinchiuso tra le formidabili mura dello Château d’If per un crimine che non ha commesso. Dopo quattordici anni di prigionia, Edmond Dantès organizza la sua fuga e si imbarca in una meticolosa ricerca di vendetta. Assumendo molteplici identità – tra cui quella de “il Conte di Montecristo” – Dantès dapprima corteggia i suoi nemici, ora dignitari di alto rango, per poterli distruggere. Ma il prezzo della vendetta grava sull’anima…

Con Pierre Niney, il cast vede tra i protagonisti anche Laurent Lafitte, Bastien Bouillon e Patrick Mille. Inoltre Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei (L’Evénement), Vassili Schneider (Les Amandiers), Julien de Saint Just (Le Paradis) e Pierfrancesco Favino. Il film è supervisionato dal produttore Dimitri Rassam.

Pathè porterà il film nelle sale francesi dal 28 giugno 2024.

