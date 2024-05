IF – Gli Amici Immaginari, in arrivo sorprese da UCI Cinemas

In occasione dell’uscita in sala di IF – Gli Amici Immaginari, il circuito UCI Cinemas ha preparato una gustosa sorpresa per i più piccoli.

Per tutti coloro che acquisteranno un ticket per le proiezioni previste dal 16 al 19 maggio sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito, infatti, UCI Cinemas riserverà come omaggio l’esclusivo magnete del film.

In uscita nelle sale dal prossimo weekend, IF – Gli Amici Immaginari porta al cinema la simpatica – quanto bizzarra – storia di una bambina capace di vedere gli amici immaginari delle persone, i simpatici esseri celati nel subconscio che da sempre rendono movimentate le giornate dei più piccoli. Ovviamente il tutto reso più divertente dalla presenza di un Ryan Reynolds sempre più mattatore del grande schermo.

Il film è stato scritto e diretto da John Krasinski. Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora. Pilar Fogliati e Ciro Priello sono le voci italiane di Blossom e Blue.

TRAMA: Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nelle sale USA dal 17 maggio 2024. In Italia dal 16 maggio attraverso il marchio Eagle Pictures.

