Box Office USA: 22 milioni venerdì per Il Regno del Pianeta delle Scimmie

L’opening day nel Box Office USA di Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha registrato un incasso di 22 milioni, ed ora punta a superare le stime pre-release.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, il nuovo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Pierre Boulle ha incassato 22 milioni di dollari (anteprime del giovedì incluse). Con le stime pre-prelease che puntavano ad un esordio da 40-45 milioni, ora Il Regno del Pianeta delle Scimmie, con gli incassi del venerdì, potrebbe tranquillamente sfiorare i 60 milioni. Se così fosse, questo weekend d’esordio potrebbe superare quello fatto segnare da The War – Il Pianeta delle Scimmie (56 milioni) nel 2017.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie: tutte le info

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver.

TRAMA: Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi.

La distribuzione di Il Regno del Pianeta delle Scimmie avverrà il 10 maggio del 2024, attraverso il marchio 20th Century Studios. In Italia dall’8 maggio.

