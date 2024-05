A Quiet Place: Giorno 1, il nuovo trailer del film

Eagle Pictures ha rilasciato nelle ore scorse il nuovo trailer di A Quiet Place: Giorno 1, il nuovo capitolo della saga sci-fi creata da Joseph Krasinski.

Come oramai noto, il film di Sarnoski racconterà quello che accaduto quando i famelici alieni hanno solcato il nostro pianeta per la prima volta. Al centro dell’azione ci saranno nuovi personaggi, con nuove locations molto differenti dai film precedenti. L’uscita italiana del film è stata fissata per il 26 giugno.

Il film è stato diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. I filmmaker Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.

La trama di A Quiet Place: Giorno 1 andrà a raccontare i primi giorni dell’invasione aliena, allontanandosi dalle vicende che hanno visto protagonista la Famiglia Abbott

Nel cast Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou. Nelle sale italiane dal 26 giugno 2024 distribuito da Eagle Pictures.

