Il Signore degli Anelli: il nuovo film arriverà nel 2026

Il regista Peter Jackson e Warner Bros porteranno al cinema nel 2026 un nuovo film ispirato ai romanzi Il Signore degli Anelli.

Con un annuncio a sorpresa (via Variety) avvenuto in occasione di una riunione degli investitori, il CEO di Warner Bros “David Zaslav” ha rivelato che il nuovo film uscirà nel 2026 col titolo “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“, e vedrà Andy Serkis impegnato in cabina di regia, ed ovviamente protagonista nel ruolo di Gollum.

Per gli appassionati dei romanzi di J.R.R. Tolkien, la suddetta “Caccia a Gollum” è situata nell’Appendice B de Il ritorno del re ed è introdotta così: “Gandalf e Aragorn hanno rinnovato la loro caccia a Gollum a intervalli nei successivi otto anni, cercando nelle valli di Anduin, Mirkwood e Rhovanion fino ai confini di Mordor…“

Peter Jackson, regista della trilogia originale, assieme alle partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens, produrranno Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, mentre la sceneggiatura è attualmente nelle mani di Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. I produttori esecutivi sono Ken Kamins, Serkis e Jonathan Cavendish per The Imaginarium.

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum si aggiunge a The War of the Rohirrim, il film d’animazione diretto da Kenji Kamiyama in uscita nel mese di dicembre. A quanto pare, questi due film non saranno gli unici nei piani di Warner Bros.

Qui di seguito il post-social di Andy Serkis.

