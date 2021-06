The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – In arrivo il film d’animazione

La leggendaria saga Il Signore degli Anelli è pronta ad approdare anche nell’universo degli anime, in produzione è infatti entrato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Ebbene si, oltre alla già nota serie prequel prodotta da Amazon Studios, l’universo cinematografico Il Signore degli Anelli si arricchirà presto con un capitolo d’animazione ispirato alla sanguinosa battaglia del Fosso di Helm. L’anime sarà prodotto dalla New Line Cinema in collaborazione con la Warner Bros. Animation. Il regista Kenji Kamiyama, (Ultraman) dirigerà il progetto scritto da Jeffrey Addiss e Will Matthews (Dark Crystal – La resistenza), mentre Joseph Chou (la serie Blade Runner – Black Lotus) figurerà da produttore. L’anello di congiunzione con la saga cinematografica sarà rappresentato dalla presenza di Philippa Boyens, vincitrice dell’Oscar per la sceneggiatura di Il Ritorno del Re, qui impegnata come consulente dell’anime.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim racconterà la storia sanguinolenta dietro il Fosso di Helm, la fortezza al centro del conflitto di Il Signore degli Anelli: Le due torri (secondo capitolo della trilogia), e dell’uomo che gli diede il nome: Helm Mandimartello, il leggendario Re di Rohan che trascorse gran parte della sua vita impegnato in una guerra lunga e dispendiosa. La storia sarà pertanto ambientata circa 260 anni prima rispetto agli eventi narrati dalla trilogia di Jackson.