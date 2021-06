Da Peacock in arrivo una serie prequel sull’irriverente orsetto Ted

Il network Peacock ha stretto un accordo con Seth MacFarlane per portare sul piccolo schermo una serie che faccia da prequel alla saga cinematografica dedicata all’irriverente orsetto Ted.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che Seth MacFarlane sarà impegnato nel progetto in cabina produttiva, sceneggiativa, ed ovviamente come doppiatore dell’orsetto Ted. La prima stagione, che al momento prevede 10 episodi, dovrebbe essere incentrata sulle origini del mito dietro l’irriverente personaggio animato. La fonte sembra non puntare sulla riconferma di Mark Wahlberg e Mila Kunis, entrambi protagonisti nei due capitoli approdati al cinema fino ad ora.

Ted – ed il suo sequel – ha raccontato la storia di John Bennett (Mark Wahlberg), un uomo che vive a Boston e che si ritrova alle prese con un orsetto di peluche, suo amico fin dall’infanzia, che ha preso vita. Mila Kunis ha interpretato invece il ruolo di Lori, la fidanzata del protagonista. I due capitoli hanno portato nelle casse della Universal Pictures la bellezza di 750 milioni di dollari nel Box Office Worldwide.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.