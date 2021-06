Il regista James Wan ha svelato il titolo ufficiale di Aquaman 2, il cinecomic DC Films da tempo oramai in fase di sviluppo attivo, e destinato alle sale nel dicembre del 2022.

Approfittando di un incontro di produzione in vista dell’inizio delle riprese previsto per il mese prossimo, infatti, il regista James Wan ha annunciato che Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman e il regno perduto) sarà il titolo ufficiale del suo prossimo cinecomic DC. Nel dare l’annuncio “social”, il regista ha anche aggiunto la tagline “la marea si sta alzando“.

Le riprese del film saranno avviate luglio nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto. Sarà questo il “regno perduto” sottolineato nel titolo ufficiale?

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.