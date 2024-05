Furiosa: A Mad Max Saga, le iniziative di UCI Cinemas

Oggi vi parliamo delle speciali iniziative UCI Cinemas collegate al lancio in sala dell’atteso Furiosa: A Mad Max Saga.

Il circuito cinematografico più grande in Italia ha preparato una serie di iniziative collegate all’uscita dell’ennesimo capitolo della saga distopica creata da George Miller. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco rilasciato.

Milano, 13 maggio 2024 – In vista dell’arrivo in sala il prossimo 23 maggio di Furiosa: A Mad Max Saga, film distribuito da Warner Bros. Pictures che segna l’atteso ritorno dell’iconico mondo distopico creato dal pluripremiato e geniale George Miller, UCI Cinemas lancia tre iniziative speciali per tutti gli appassionati del celebre franchise.

La prima è il concorso che mette in palio un viaggio all’insegna dell’avventura in Spagna. Per partecipare all’estrazione finale basterà acquistare il biglietto sui canali online del Circuito per le proiezioni dal 23 maggio al 2 giugno e registrarlo sul sito furiosa.ucicinemas.it. Il ricco premio includerà non solo i voli di andata e ritorno e il trasferimento per Almeria, ma anche un soggiorno di tre notti in hotel con colazione inclusa, un avvincente tour in 4×4 nel deserto di Tabernas comprensivo di visita guidata di due ore e l’assicurazione di viaggio.

La seconda iniziativa, invece, riguarda tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto online sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito per le proiezioni del film previste dal 23 al 26 maggio che riceveranno in omaggio l’esclusivo moschettone portachiavi del film.

L’ultima infine riguarda gli spettatori che compreranno un biglietto online o offline per le sale IMAX di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio per una delle proiezioni previste dal 23 al 26 maggio, che riceveranno in omaggio l’esclusivo artwork IMAX del film.

Il film è stato diretto da George Miller, protagonista anche della sceneggiatura insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road e vinto l’Oscar di categoria. Riconfermati inoltre anche Colin Gibson (scenografie), Margaret Sixel (montaggio), Ben Osmo (suono), e Lesley Vanderwalt (makeup). Nel cast Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson e Nathan Jones. Il film sarà nelle sale a partire dal 23 maggio 2024.

TRAMA: Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

